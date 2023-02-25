Peng Peng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peng Peng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peng Peng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peng Peng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peng Peng 24 Kasım 2000 tarihinde Shanxi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 彭鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peng Peng Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Peng Peng'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peng Peng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peng Peng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peng Peng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peng Peng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2018 yılında SH Shenhua U19

13 Temmuz 2018 yılında SH Shenhua Res.

27 Şubat 2019 yılında SH Shenxin

17 Temmuz 2019 yılında SH Shenhua Res.

18 Temmuz 2019 yılında QD Huanghai

31 Aralık 2019 yılında SH Shenhua Res.

27 Temmuz 2020 yılında KS FC

Peng Peng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peng Peng şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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