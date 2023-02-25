Peng Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peng Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peng Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peng Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peng Wang 24 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peng Wang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 10 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Peng Wang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peng Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peng Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peng Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peng Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında SJZ Yongchang

10 Şubat 2019 yılında SZ FC

20 Ocak 2020 yılında SJZ Ever Bright

31 Aralık 2020 yılında SZ FC

25 Şubat 2021 yılında CC Yatai

31 Aralık 2021 yılında SZ FC

24 Ağustos 2022 yılında CZ Mighty Lions

31 Aralık 2022 yılında SZ FC

Peng Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peng Wang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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