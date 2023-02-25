Peng Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peng Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peng Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peng Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peng Wang 28 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peng Wang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Peng Wang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peng Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peng Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peng Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peng Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2018 yılında YB Funde

25 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında SJZ EB. Res.

20 Temmuz 2020 yılında CZ Mighty Lions

11 Nisan 2021 yılında XA Wolves

31 Aralık 2021 yılında CZ Mighty Lions

30 Ağustos 2022 yılında YB Longding

31 Aralık 2022 yılında CZ Mighty Lions

Peng Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peng Wang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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