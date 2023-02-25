Peng Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peng Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peng Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peng Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peng Wang 16 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peng Wang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jinghui Ho yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Peng Wang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peng Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peng Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peng Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peng Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Gondomar SC B

1 Temmuz 2017 yılında Gondomar

13 Temmuz 2018 yılında GZ R&F

31 Aralık 2018 yılında Gondomar

1 Ocak 2019 yılında GZ R&F

5 Temmuz 2021 yılında XJ T. Leopard

31 Aralık 2021 yılında GZ City

Peng Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peng Wang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Peng Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U18 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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