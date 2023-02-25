Pengchao Zu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pengchao Zu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pengchao Zu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pengchao Zu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pengchao Zu 11 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 祖鹏超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pengchao Zu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pengchao Zu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pengchao Zu'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pengchao Zu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pengchao Zu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pengchao Zu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pengchao Zu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CF Cracks

31 Mayıs 2015 yılında SH Shenhua Res.

3 Ağustos 2015 yılında Atl. Museros

1 Ekim 2015 yılında CF Cracks

29 Haziran 2016 yılında Atl. Museros

30 Haziran 2016 yılında SH Shenhua Res.

24 Şubat 2017 yılında SZ FC

24 Temmuz 2020 yılında SZ FC Res.

23 Mart 2021 yılında HB FC

6 Temmuz 2021 yılında SX Chang'an At.

31 Aralık 2021 yılında HB FC

12 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Ağustos 2022 yılında NJ City

31 Aralık 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Pengchao Zu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pengchao Zu şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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