Pengfei Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pengfei Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pengfei Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pengfei Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pengfei Han 28 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韩鹏飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pengfei Han Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pengfei Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 19 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pengfei Han'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pengfei Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pengfei Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pengfei Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pengfei Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mafra

18 Ocak 2016 yılında GZ Evergrande

23 Şubat 2017 yılında GZ H. Zhicheng

31 Aralık 2017 yılında GZ Evergrande

28 Şubat 2018 yılında GZ Hengfeng

30 Ocak 2019 yılında WH Zall

12 Nisan 2021 yılında GZ City

31 Aralık 2021 yılında WH Yangtze

19 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Pengfei Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pengfei Han şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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