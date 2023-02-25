Pengfei Mu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pengfei Mu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pengfei Mu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pengfei Mu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pengfei Mu 28 Şubat 1989 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 牟鹏飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pengfei Mu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Pengfei Mu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pengfei Mu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pengfei Mu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pengfei Mu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pengfei Mu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında QD Jonoon

1 Ocak 2015 yılında Hainiu Res.

16 Temmuz 2015 yılında QD Jonoon

26 Şubat 2016 yılında Hainiu Res.

23 Şubat 2017 yılında HLJ Lava Spring

27 Şubat 2019 yılında BJ Renhe

17 Haziran 2020 yılında LN SY Urban

7 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

Pengfei Mu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pengfei Mu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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