Pengfei Shan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pengfei Shan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pengfei Shan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pengfei Shan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pengfei Shan 7 Mayıs 1993 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 单鹏飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pengfei Shan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına - tarihinde katılmıştır. Pengfei Shan'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pengfei Shan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pengfei Shan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pengfei Shan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pengfei Shan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında DL Pro Res.

Pengfei Shan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pengfei Shan şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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