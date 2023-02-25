Pengfei Xie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pengfei Xie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pengfei Xie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pengfei Xie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pengfei Xie 29 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 谢鹏飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pengfei Xie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Pengfei Xie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pengfei Xie'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pengfei Xie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pengfei Xie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pengfei Xie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pengfei Xie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HZ Greentown

10 Şubat 2016 yılında JS Suning

2 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

13 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Pengfei Xie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pengfei Xie şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Pengfei Xie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 19 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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