Pengju Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pengju Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pengju Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pengju Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pengju Yang 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨鹏举 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pengju Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Pengju Yang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pengju Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pengju Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pengju Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pengju Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2021 yılında BJ BSU

31 Aralık 2021 yılında DL Pro Res.

5 Mayıs 2022 yılında DL Pro

11 Ağustos 2022 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2022 yılında DL Pro

Pengju Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pengju Yang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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