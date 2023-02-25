Pengxiang Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pengxiang Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pengxiang Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pengxiang Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pengxiang Jin 25 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 晋鹏翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pengxiang Jin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SPORTS yapmaktadır. Pengxiang Jin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Pengxiang Jin'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pengxiang Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pengxiang Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pengxiang Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pengxiang Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında DL Aerbin

1 Şubat 2015 yılında BJ Guoan

4 Temmuz 2016 yılında TJ Quanjian

31 Aralık 2016 yılında BJ Guoan

10 Temmuz 2018 yılında DL Yifang

31 Aralık 2018 yılında BJ Guoan

25 Şubat 2019 yılında GZ R&F

31 Aralık 2019 yılında BJ Guoan

Pengxiang Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pengxiang Jin şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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