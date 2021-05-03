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Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

1990 yılında kurularak öncü teknoloji dağıtıcı şirketlerden biri haline gelen Penta Teknoloji'nin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanmasıyla Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları araştırılıyor.

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

Kurulduğu günden bu yana teknolojideki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü dağıtım zinciri ve IT altyapısı ile iş ortaklarının daha verimli, daha kârlı ve rekabetçi olmaları hedefiyle, amin adımlarla ilerleyerek Türkiye'nin öncü dağıtım şirketleri listesine adını yazdıran Penta Teknoloji'nin halka arz haberi, yatırımcılar tarafından heyecanla karşılandı. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvurunun onaylanması üzerine izahnamesi de yayımlanan Penta Teknoloji halka arzı hakkında, Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Penta Teknoloji'nin halka arzı, oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Penta Teknoloji’nin halka arzının onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri de belli oldu. Buna göre şirket, 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Talep toplamanı tamamlanmasının ardından ise halka arz sonuçları şirket tarafından paylaşılacak. Daha sonra ise Penta Teknoloji’nin birkaç gün içerisinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

PENTA HALKA ARZ BORSA KODU

Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek.

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

PENTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Başvurusuna onay verilen bir diğer şirket olan Penta Teknoloji’nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na (#GOZDE) ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü’ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün’üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy’a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik’e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

Fazla talep gelmesi halinde Gözde Girişim’e ait 2.334.631TL nominal değerli, Sinan Güçlü’ye ait 106.263  TL nominal değerli, Mustafa Ergün’e ait 105.305 TL nominal değerli, Bülent Koray Aksoy’a ait 105.305 TL nominal değerli ve Mürsel Özçelik’e ait 105.305 TL nominal değerli olmak üzere toplam 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Penta Teknoloji halka arz ile birlikte, 31.724.000 TL olan mevcut sermayesini, 12.000.000 TL artırarak 43.724.000 TL’ye yükseltecek.

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Penta Teknoloji İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla talep toplayacak. 6 - 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek halka arz için aracı banka ve kurumlar şu şekilde sıralandı:

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

    A1 Capital

    Ahlatçı Yatırım

    AK Yatırım

    Alan Yatırım

    Alternatif Yatırım

    Anadolu Yatırım

    Ata Yatırım

    Bizim Menkul Değerler

    Deniz Yatırım

    Dinamik Menkul Değerler

    Garanti Yatırım

    Gedik Yatırım

    Halk Yatırım

    ICBC Turkey Yatırım

    ING Menkul

    InvestAZ Yatırım

    İntegral Yatırım

    Meksa Yatırım

    Osmanlı Yatırım

    Oyak Yatırım

    Phillip Capital

    Piramit Menkul Kıymetler

    QNB Finans Yatırım

    Strateji Menkul Değerler

    Şeker YAtırım

    Tacirler Yatırım

    Tera Yatırım

    Ünlü Menkul Değerler

    Yapı Kredi Yatırım

    Yatırım Finansman

    Ziraat Yatırım

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ÖNEMLİ BİLGİ: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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