Kurulduğu günden bu yana teknolojideki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü dağıtım zinciri ve IT altyapısı ile iş ortaklarının daha verimli, daha kârlı ve rekabetçi olmaları hedefiyle, amin adımlarla ilerleyerek Türkiye'nin öncü dağıtım şirketleri listesine adını yazdıran Penta Teknoloji'nin halka arz haberi, yatırımcılar tarafından heyecanla karşılandı. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvurunun onaylanması üzerine izahnamesi de yayımlanan Penta Teknoloji halka arzı hakkında, Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Penta Teknoloji'nin halka arzı, oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek.

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Penta Teknoloji’nin halka arzının onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri de belli oldu. Buna göre şirket, 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Talep toplamanı tamamlanmasının ardından ise halka arz sonuçları şirket tarafından paylaşılacak. Daha sonra ise Penta Teknoloji’nin birkaç gün içerisinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

PENTA HALKA ARZ BORSA KODU

Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek.

PENTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Başvurusuna onay verilen bir diğer şirket olan Penta Teknoloji’nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na (#GOZDE) ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü’ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün’üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy’a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik’e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Gözde Girişim’e ait 2.334.631TL nominal değerli, Sinan Güçlü’ye ait 106.263 TL nominal değerli, Mustafa Ergün’e ait 105.305 TL nominal değerli, Bülent Koray Aksoy’a ait 105.305 TL nominal değerli ve Mürsel Özçelik’e ait 105.305 TL nominal değerli olmak üzere toplam 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Penta Teknoloji halka arz ile birlikte, 31.724.000 TL olan mevcut sermayesini, 12.000.000 TL artırarak 43.724.000 TL’ye yükseltecek.

PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Penta Teknoloji İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla talep toplayacak. 6 - 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek halka arz için aracı banka ve kurumlar şu şekilde sıralandı:

A1 Capital

Ahlatçı Yatırım

AK Yatırım

Alan Yatırım

Alternatif Yatırım

Anadolu Yatırım

Ata Yatırım

Bizim Menkul Değerler

Deniz Yatırım

Dinamik Menkul Değerler

Garanti Yatırım

Gedik Yatırım

Halk Yatırım

ICBC Turkey Yatırım

ING Menkul

InvestAZ Yatırım

İntegral Yatırım

Meksa Yatırım

Osmanlı Yatırım

Oyak Yatırım

Phillip Capital

Piramit Menkul Kıymetler

QNB Finans Yatırım

Strateji Menkul Değerler

Şeker YAtırım

Tacirler Yatırım

Tera Yatırım

Ünlü Menkul Değerler

Yapı Kredi Yatırım

Yatırım Finansman

Ziraat Yatırım

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