Penta halka arz lot sayısı | Penta Teknoloji Konsorsiyum üyeleri

En gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin öncü teknoloji dağıtıcı şirketlerinden olan Penta Teknoloji, halka arz talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından halka arzın lot sayısı da belli oldu. Yatırımcıların araştırdığı Penta halka arz lot sayısı | Penta Teknoloji halka arz kaç lot verecek? sorularının cevabına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

PENTA HALKA ARZ LOT SAYISI | PENTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Yayımlanan izahnameye göre oransal olacağı öğrenilen Penta Teknolo halka arzın, bireysel yatırımcı için oransal dağıtım yolu ile yapılacağı biliniyor.

Arz edilecek paylar: 18.278.752 Lot + 2.756.809 Ek Satış = 21.135.561 Lot

Başvurusuna onay verilen bir diğer şirket olan Penta Teknoloji’nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na (#GOZDE) ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü’ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün’üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy’a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik’e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Gözde Girişim’e ait 2.334.631TL nominal değerli, Sinan Güçlü’ye ait 106.263 TL nominal değerli, Mustafa Ergün’e ait 105.305 TL nominal değerli, Bülent Koray Aksoy’a ait 105.305 TL nominal değerli ve Mürsel Özçelik’e ait 105.305 TL nominal değerli olmak üzere toplam 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Penta Teknoloji halka arz ile birlikte, 31.724.000 TL olan mevcut sermayesini, 12.000.000 TL artırarak 43.724.000 TL’ye yükseltecek.

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ BORSA KODU

Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek.

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerji halka arz talep toplama taihleri 10 - 11 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Halka Arz Fiyat Aralığı = 9,50 TL – 11,40 TL

Penta halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

PENTA TEKNOLOJİ KONSORSİYUM ÜYELERİ

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.,

BGC Partners Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., QNB Finans

Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Menkul Değerler A.Ş., InvestAZ Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler

A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş

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