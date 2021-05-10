En gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiren Penta Teknoloji A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı halka arz başvurusunun onaylanması ile talep toplama da gerçekleşti. 6-7 Mayıs tarihleri arasında iki gün boyunca 32,00 TL- 38,00 TL fiyat aralığından talep toplayan Penta hakkında yatırımcılar, Penta halka arz sonuçları, ne zaman borsada işlem görecek? | Penta teknoloji kaç lot dağıtıldı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

PENTA HALKA ARZ SONUÇLARI

Biresysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşen Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL – 38,00 TL olarak belirlenmişti:

Penta Teknoloji halka arzında 94 binden fazla yatırımcı talep gösterdi. Talep toplama süreci sonunda fiyat 32,00 TL olarak belirlendi. Halka arz sonunda 94 bin 536 yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen hisselerin yüzde 18,99'u, 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya ise hisselerin yüzdre 81,01'i satıldı.

PENTA TEKNOLOJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

6-7 Mayıs tarihleri arasında iki gün boyunca 32,00 TL- 38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan PentaTeknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

PENTA TEKNOLOJİ KAÇ LOT DAĞITILDI?

Penta halka arzında Yurt dışı kurumsal talep göstermedi paylar yurt içi kurumsal ve bireysele dağıtıldı. Bireysel katılım oranı 94.536 olarak gerçekleşti. Bireysel yatırımcıya ortalama 1181 TL pay dağıtımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 36-37 lot dağıtım portföylerde görünecektir.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye'de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.Özçelik, şunları kaydetti:

"Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.

Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız."

PENTA TEKNOLOJİ KONSORSİYUM ÜYELERİ

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.,

BGC Partners Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., QNB Finans

Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Menkul Değerler A.Ş., InvestAZ Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım

Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler

A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş

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