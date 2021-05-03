Penta Teknoloji Genel Müdürü önemli açıklamalarda bulundu

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, Türkiye'ye yazılım ve donanım tedarik eden bir şirket olduklarını belirterek, "Pandemi sebebiyle hızlanan dijital dönüşümün bizim dağıtımını yaptığımız teknoloji ürünleri pazarında gelecekte bir büyüme potansiyeli taşıdığını ve bu açıdan dijital dönüşümün paralelinde şirket olarak bizim de güçleneceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Özçelik, AA muhabirine halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket ve şirketin gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Penta Teknoloji’nin 40’tan fazla küresel ve yerel tedarikçinin ürünlerini pazara sunduğunu belirten Özçelik, "Temel faaliyet alanımız öncü teknoloji ürünlerinin ülkemize getirilmesi ve satış ağımızla tüketicilere ulaştırılması. En yeni teknolojik gelişmeleri ve tüketici eğilimlerini takip ederek, ülkemizdeki teknoloji ihtiyaçlarının tespitini yapıyor ve ilgili ürünlerin tedarikini sağlıyoruz. Yaygın satış ağımızla bu teknoloji ürünlerini hızlı ve güvenli bir şekilde tüketiciyle buluşturuyoruz." bilgilerini verdi.

Üretimden inşaat ve mimariye, sağlıktan finans, turizm, tekstil ve medya-eğlenceye kadar birçok sektöre teknoloji ürünleri tedarik ettiklerini ifade eden Özçelik, yükselen teknoloji rüzgarının gücünü arkalarına alarak Türkiye'nin dijitalleşmeyle gelişmesini ve büyümesini desteklediklerini söyledi.

"Mühendislik dehası yapılara bakarken de havaalanında uçuşunuzu beklerken ya da televizyonda çocuğunuzla çizgi film izlerken de aslında hep Penta Teknoloji’nin ülkemize getirdiği yazılım ve donanım teknolojilerini görüyorsunuz. Biz günlük hayatın içinde, farklı pek çok kanaldan tüketicinin hayatına dokunuyoruz." bilgilerini veren Özçelik, Acer, Asus, Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, SanDisk, Seagate, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere 40’tan fazla küresel ve yerel teknoloji markasının ürünlerini tüm Türkiye’yle buluşturduklarını anlattı.

"SİPARİŞLERİN YÜZDE 90'A YAKINININ BİR GÜN İÇİNDE DAĞITIMINI YAPTIK"

Mürsel Özçelik, teknolojik ürünlerin satıldığı e-ticaret platformlarından teknoloji marketlere, bireysel tüketici ihtiyaçlarından uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve diğer her türlü kurumsal ihtiyaçlara kadar, teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"30 yılı aşan teknoloji dağıtıcılığı deneyimimiz ve güçlü kadromuzla bilgisayar, baskı çözümleri, yazılım, sunucu, veri depolama ve ağ ürünlerini yaygın iş ortağı ağımız aracılığıyla bireysel ve kurumsal kullanıcılara ulaştırıyor, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyoruz.

Bulunduğumuz noktada yaklaşık 350 çalışanımızla, 9 bine yakın müşteriye hizmet veriyoruz. Dağıtımını yaptığımız 40’tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasıyla 2020’de yaklaşık 30 bin ayrı noktaya 1,3 milyonun üzerinde paket teslimatı gerçekleştirdik. Siparişlerin yüzde 90’a yakınını bir gün içinde müşterilerimize ulaştırdık."

"TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN SÜREKLİ GELİŞİM GÖSTERMESİ BEKLENİYOR"

Salgın döneminde Türkiye’de ve dünyada dijital farkındalığın hızla arttığını belirterek, hem global hem de yerel pazarın olgunlaştığını söyleyen Penta Teknoloji Genel Müdürü Özçelik, şöyle konuştu:

"Pandeminin getirdiği yeni normalde, teknoloji hepimizin hayatının merkezine yerleşince ülkemizde de tüm sektörlerde dijitalleşme çabaları hızlandı.

Türkiye teknoloji pazarı 2020’de yüzde 31 büyüme gösterdi. IDC araştırma ve öngörülerinde de paylaşıldığı üzere, ülkemizde teknoloji ürünlerine olan talebin takip eden yıllarda sürekli gelişim göstermesi bekleniyor. Dolayısıyla ülkemizdeki bu dijitalleşme yolculuğunun, Penta Teknoloji için bir büyüme fırsatı taşıdığının ve teknoloji pazarında hala gidilecek alan olduğunun farkındayız.

Sadece bilgisayar satışlarına baktığımızda 2020’de Türkiye’de adet bazında yüzde 40’a yakın bir büyüme gerçekleşti. Sektördeki büyüme fırsatlarıyla birlikte, Penta Teknoloji de sürekli geliştirdiği katma değerli hizmetleriyle pazarda öne çıkıyor."

"ÜLKEMİZ KURUMSAL PC PAZARI ADET BAZINDA YÜZDE 15,3 BÜYÜDÜ"

Mürsel Özçelik, salgınla birlikte artan uzaktan çalışma/eğitim ve eğlence koşullarının özellikle bilgisayar ve tablet kategorilerinde talep artışını tetiklediğini ifade ederek, TÜİK verilerine göre 2016’da yüzde 76 olan internet erişimine sahip hane oranının 2020 yılında yüzde 91’e ulaştığını aktardı.

Sadece bireysel kullanıcılarda değil, kurumlarda da hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Özçelik, "International Data Corporation (IDC) Türkiye BT Pazar Öngörüleri Raporu’na göre, ülkemizde PC pazarı hem adet hem de ciro bazında 2020 yılında güçlü bir büyüme yaşadı. Kurumsal PC pazarı adet bazında yüzde 15,3 büyürken, tüketici pazarı yüzde 50 büyüme gösterdi. Kurumsal bilgisayar satışlarına bakıldığında, yıl boyunca finans (bankacılık), üretim, enerji, kamu, holding gibi çeşitli segmentlerde birçok projenin tamamlandığına yine bu raporda değiniliyor." bilgilerini verdi.

IDC'nin, 2019-2024 yılları arasında Türkiye kurumsal altyapı pazarı için ciro bazında yüzde 5,3'lük bileşik büyüme oranı öngördüğünü ifade eden Özçelik, bu büyüme beklentisiyle Penta Teknoloji’nin de bilgisayar, tablet, sunucu, harici depolama, kurumsal ağ başta olmak üzere tüm donanım kategorilerinde yıllar içerisinde güçleneceğini düşündüklerini söyledi.

"PENTA TEKNOLOJİ'NİN YAZILIM KANALINDA DA BÜYÜYECEĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTUYORUZ"

Özçelik, yazılım pazarında da Kovid-19 sürecinin ilk günlerinden itibaren tüm şirketlerin iş sürekliliğini sağlamak için kaynaklarını seferber ettiğini belirterek, IDC’nin analizinde de uygulama (applications) tarafında yaşanan bu dijital dönüşümün, kurumsal yazılım çözümleri, ERP, iş birliği ve iş sürekliliği çözümlerine yönelik talebi artırdığının belirtildiğini kaydetti.

IDC'nin talep artışının sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğini öngördüğünü aktaran Özçelik, şöyle konuştu:

"Veri yönetiminin ve güvenliğin yükselişi, VPN kullanımındaki artış, bulut tabanlı ölçeklenebilir ve uygun maliyetli yazılımlara artan talebi de incelediğimizde, Penta Teknoloji’nin yazılım kanalında da büyüyeceğini göz önünde tutuyoruz.

Önümüzdeki dönemde 5G’nin aktif olarak kullanılmaya başlaması da teknolojinin her alanda kullanım şekillerinin değişmesini, pazarın büyümesini ve yatırımların artmasını sağlayacak. 5G’nin hayatımızın parçası haline gelmesiyle, uzaktan yapılamayan her şey artık mümkün olacak ve bu da kurumsal alanda geliştirilecek uygulamaları, dolayısıyla da yatırımları tetikleyecek."

"ŞİRKET OLARAK BİZİM DE GÜÇLENECEĞİMİZİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, KPMG 2020: Küresel CEO Araştırması - Kovid-19 Özel Sayısı’nda, global üst yöneticilerin (CEO) yüzde 75'inin ve Türkiye’deki CEO’ların yüzde 90’ının bu dönemde kusursuz dijital müşteri deneyimi yaratmaya odaklandığının belirtildiğini ifade etti.

IDC Türkiye BT Pazarı Öngörüleri Raporu’na göre, küçük-orta ve büyük boyutlu tüm kurumlarda kurumsal yazılım çözümlerine ve dijital dönüşüm altyapısına talebin arttığını söyleyen Özçelik, "2021 ve takip eden yıllarda da dijitalleşme ve bunu destekleyecek altyapı çalışmaları önemli bir faaliyet alanı olacak. Bilişim tabanlı servisler ve hizmetlerin artmasıyla yeni ihtiyaçlar ve fırsatlar ortaya çıkacak. Pandemi sebebiyle hızlanan dijital dönüşümün, bizim dağıtımını yaptığımız teknoloji ürünleri pazarında gelecekte bir büyüme potansiyeli taşıdığını ve bu açıdan dijital dönüşümün paralelinde şirket olarak bizim de güçleneceğimizi öngörüyoruz." diye devam etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI