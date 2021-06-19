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  3. Pentagon doğruladı: ABD, Orta Doğu'dan geri çekiliyor! Asker, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini geri çekecek!

Pentagon doğruladı: ABD, Orta Doğu'dan geri çekiliyor! Asker, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini geri çekecek!

Pentogon adıyla bilinen ABD Savunma Bakanlığı, bir süredir gündemi meşgul eden Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerle savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin geri çekileceği yönündeki iddialara açıklama getirdi. Yetkililer, haberlerin doğru olduğunu ifade etti.

Pentagon doğruladı: ABD, Orta Doğu'dan geri çekiliyor! Asker, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini geri çekecek!

Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını azaltacağı yönünde çıkan iddiaların doğruluğunu teyit etti. Pentagon sözcülüğünden AA’ya yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı'nın, ABD Merkez Komutanlığına bu yaz, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden başta hava savunma varlıkları olmak üzere belirli güç ve ekipman çekmesi talimatını verdiği kaydedildi.

GÜVENLİK İÇİN AYRINTI VERİLMEYECEK

Bu varlıkların bir kısmının bakım ve onarım için ABD’ye döneceği, bazılarının da diğer bölgelere yeniden konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, operasyonel güvenlik için çekilme hakkında ayrıntı verilmeyeceği belirtildi.

Pentagon doğruladı: ABD, Orta Doğu'dan geri çekiliyor! Asker, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini geri çekecek!

'BÖLGEDEKİ KUVVETLİ DURUŞ DEVAM EDECEK'

Açıklamada, bu kararın bölgedeki ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde alındığı bildirilerek, bu değişikliklerin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkilemeyeceği ve bölgedeki tehditlere karşılık verebilecek uygun bir kuvvet duruşunun devam edeceği belirtildi.

Pentagon doğruladı: ABD, Orta Doğu'dan geri çekiliyor! Asker, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini geri çekecek!

ÖNCE AFGANİSTAN SONRA DİĞERLERİ

Wall Street Journal gazetesi dün ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan sonra Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da da askeri varlığını önemli ölçüde azaltmaya başladığını duyurmuştu.

Pentagon doğruladı: ABD, Orta Doğu'dan geri çekiliyor! Asker, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini geri çekecek!

SUUDİ ARABİSTAN AĞIRLIKLI

Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği ifade edilirken şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği belirtilmişti.

ABD, bölgede artan İran tehdidi gerekçesiyle Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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