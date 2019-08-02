Pentagon’dan Amazon’un kazanması beklenen 10 milyar dolarlık anlaşmaya engel

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amazon hakkında yaptığı eleştirilerden sonra ABD Savunma Bakanlığı Amazon'un da finale kaldığı 10 milyar dolarlık ihaleyi askıya aldığını duyurdu.

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç hafta önce internet devi Amazon'u eleştirerek müdahalede bulunma sinyalleri verdiği bulut-bilişim ihalesini askıya aldığını duyurdu. Savunma Bakanı Mark Esper'in 10 milyar dolarlık ihaleyi inceleyeceğini söyleyen Pentagon Sözcüsü Elissa Smith, inceleme tamamlanıncaya kadar anlaşma olmayacağını bildirdi. Smith "Dışişleri Bakanı Esper, kongreye ve Amerika halkına verdiği sözü tutuyor ve Savunma Altyapısı Birleşik Teşebbüsü (JEDI) programını inceliyor" dedi.

Amazon firması olası bir ticari çıkar çatışması ile ilgili olarak Pentagon Genel Müfettişi tarafından inceleme altında. Pentagon daha önce Amazon ve Microsoft'un finale kaldığı bulut-bilişim kontratını 23 Ağustos tarihinde sonuçlandıracağını duyurmuştu

Kaynak: İHA