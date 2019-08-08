Pentagon'dan anlaşma sonrası önemli Türkiye açıklaması!

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson’ın Amerika’nın Sesi’ne yazılı açıklama gönderdi. Açıklamada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın çok önemli bir adım olduğu belirtildi ve daha yapılması gerekenler olduğunun altı çizildi..

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, görüşmelerin NATO müttefiki Türkiye’nin meşru endişelerini giderme konusunda Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması oluşturulması yönünde ilerlemeler sağladığını da belirtti.

'HIZLICA UYGULAMAYA HAZIRIZ'

Robertson, güvenlik mekanizmasının aşama aşama uygulanacağını söyledi ve Amerika’nın Türkiye'yle müzakereler devam ederken bazı aktiviteleri hızlıca uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.

Amerikalı ve Türk yetkililer Ankara’da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye’de konuyla ilgili bir harekat merkezi kurulması öngörülüyor.