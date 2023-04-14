Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABD askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

Dünya basını ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 'dan sızan belgeleri konuşuyor. ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan ve Ukrayna savaşına ilişkin bilgiler içeren "gizli" ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıkladı. ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığının arması basılı Ukrayna Savaşı'na ilişkin belgeler, Twitter ve Telegram platformlarının yanı sıra Discord'tan da paylaşıldığı öğrenildi. Sızan belgelerin büyük çoğunluğunun gerçek olduğu söylenirken bir kısmının da değiştirildiği iddia edildi.

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UKRAYNA SAVAŞI ASKER KAYIPLARI

Amerikan medyasına değerlendirmelerde bulunan askeri analistler, belgelerde Ukrayna'nın asker kaybının fazla gösterildiği, Rusya'nın kaybının ise az gösterildiğini öne sürdü.

Sayfalardan birinde, 16 bin ile 17 bin 500 arasında Rus askerinin öldürüldüğü kaydedilirken, Ukrayna'nın kaybının en az 71 bin 500 olduğu görülüyor. Ancak ABD kaynaklarında, Rusya'nın yaklaşık 200 bin ölü ve yaralısının olduğu, Ukrayna'nın ise kaybının 100 bin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

BELGELER KİM TARAFINDAN SIZDIRILDI?

Güvenlik güçlerinin incelemeleri sonucu belgeleri sızdıran kişinin Jack Teixeira isimli askeri üs çalışanı olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Teixeira, "gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi" nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

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BELGELERDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYORDU?

Pentagon'dan sızan belgelerde ağırlıklı olarak Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin önemli bilgiler yer alırken, İran ve Çin arasındaki sorunlar nedeniyle ABD'nin iki ülkeyi izleme çalışmaları yer aldı. Ayrıca müttefikler ile olan görüşmeler de belgelerde bulunurken ABD istihbaratına ait savaş faaliyetleri de yerini aldı.