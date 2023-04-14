Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABD askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

Pentagon sızdırılan belgeler iddiasından sonra yoğun bir mesaiye başladı. Belgeleri sızdıran kişiyi arama çalışmaları başlatılmış ve ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Peki sızdırılan belgede hangi bilgiler yer alıyordu? İşte detaylarıyla ABD'den sızdırılan belgeler.

YAYINLAMA
Google News
Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABD askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

Dünya basını ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 'dan sızan belgeleri konuşuyor. ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan ve Ukrayna savaşına ilişkin bilgiler içeren "gizli" ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıkladı. ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığının arması basılı Ukrayna Savaşı'na ilişkin belgeler, Twitter ve Telegram platformlarının yanı sıra Discord'tan da paylaşıldığı öğrenildi. Sızan belgelerin büyük çoğunluğunun gerçek olduğu söylenirken bir kısmının da değiştirildiği iddia edildi.

Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABDS askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

UKRAYNA SAVAŞI ASKER KAYIPLARI

Amerikan medyasına değerlendirmelerde bulunan askeri analistler, belgelerde Ukrayna'nın asker kaybının fazla gösterildiği, Rusya'nın kaybının ise az gösterildiğini öne sürdü.

Sayfalardan birinde, 16 bin ile 17 bin 500 arasında Rus askerinin öldürüldüğü kaydedilirken, Ukrayna'nın kaybının en az 71 bin 500 olduğu görülüyor. Ancak ABD kaynaklarında, Rusya'nın yaklaşık 200 bin ölü ve yaralısının olduğu, Ukrayna'nın ise kaybının 100 bin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABDS askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

BELGELER KİM TARAFINDAN SIZDIRILDI?

Güvenlik güçlerinin incelemeleri sonucu belgeleri sızdıran kişinin Jack Teixeira isimli askeri üs çalışanı olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Teixeira, "gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi" nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABDS askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

BELGELERDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYORDU?

Pentagon'dan sızan belgelerde ağırlıklı olarak Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin önemli bilgiler yer alırken, İran ve Çin arasındaki sorunlar nedeniyle ABD'nin iki ülkeyi izleme çalışmaları yer aldı. Ayrıca müttefikler ile olan görüşmeler de belgelerde bulunurken ABD istihbaratına ait savaş faaliyetleri de yerini aldı.

Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABDS askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?

İlgili Haberler
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!
Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Son Haberler
Heyelan korkusuyla göç ettiler! 60 hanelik ilçe boşaltıldı
Heyelan korkusuyla göç ettiler! 60 hanelik ilçe boşaltıldı
Eşcinsellik Doğuştan Mı? Kime Eşcinsel Denir! Hastalık Mıdır? Tedavisi Var mı?
Eşcinsellik Doğuştan Mı? Kime Eşcinsel Denir! Hastalık Mıdır? Tedavisi Var mı?
Ekseriyetle Ne Demek? Ne Anlama Gelir! Nerelerde Kullanılır
Ekseriyetle Ne Demek? Ne Anlama Gelir! Nerelerde Kullanılır
Ekrem İmamoğlu Ne Mezunu, Hangi Okullardan Mezun Oldu? İşte Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilinenler
Ekrem İmamoğlu Ne Mezunu, Hangi Okullardan Mezun Oldu? İşte Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilinenler
Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!
Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!
Sokak ortasında sancıları tuttu! ABD'de uyuşturucu kullanana kadın sokakta doğurdu!
Sokak ortasında sancıları tuttu! ABD'de uyuşturucu kullanana kadın sokakta doğurdu!
Çok Okunanlar
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!
Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı