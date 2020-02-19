Pentagon'dan İdlib'e ilişkin açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pantagon'da, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğamiral William D. Byrne ile basın toplantısı düzenledi.

"PENTAGON'UN SURİYE KONUSUNDAKİ DURUŞU DEĞİŞMEDİ"

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili bir soruya cevap verdi ve Pentagon'un Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Hoffman, şöyle devam etti:

"Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib konusunda yakın çalıştıklarını ifade ettiği hatırlatılarak, Pentagon'un da bu çalışma içinde yer alıp almadığına ilişkin soruya ise Hoffman yanıt vermedi.