Pentagon'dan ilginç F-35 açıklaması: "Türkiye'nin yerine yeni alternatifler geldi"

Dünya gündemi Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesine dikkat kesildiği sırada Pentagon'dan çok kritik bir açıklama yapıldığı ortaya çıktı.

Savunma sanayi üzerine yaptığı haberlerle bilinen dünyanın çok okunan dergilerinden Defense News'ün "Pentagon yetkilisi F-35 programının yolunda olduğunu ve Türkiye'nin yerine yeni alternatiflerin geldiğini söyledi" başlığıyla aktardığı haberde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde F-35 programını yöneten Korgeneral Eric Fick'in açıklamalarına yer verildi.