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Pentagon'dan Türkiye'ye çağrı: Durun

Türk askeri Suriye'de ilerlemeye devam ettikçe Amerika Birleşik Devletleri'den ses gelmeye başladı. Pentagon Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 'durun' çağrısı yaptı.

Pentagon'dan Türkiye'ye çağrı: Durun

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığını temizlemeye başlayan Türk askeri ilerledikçe ABD'den ses gelmeye başladı.

ABD'DEN "SURİYE'DEKİ HAREKATI DURDURUN" ÇAĞRISI

Türk askerinin operasyonları devam ederken PKK/YPG'nin en büyük destekçisi ABD yeni bir açıklama geldi.

AFP'nin haberine göre Pentagon; Türkiye'ye Suriye'deki harekatını durdurma çağrısında bulundu.

HAREKAT KAPSAMINDA 243 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Barış Pınarı Harekatının üçüncü gününde 246 terörist öldürüldü. Teröristler de bebekler dahil çok sayıda sivili öldürdü. 

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