Pentagon'dan Türkiye'ye çağrı: Durun
Türk askeri Suriye'de ilerlemeye devam ettikçe Amerika Birleşik Devletleri'den ses gelmeye başladı. Pentagon Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 'durun' çağrısı yaptı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığını temizlemeye başlayan Türk askeri ilerledikçe ABD'den ses gelmeye başladı.
ABD'DEN "SURİYE'DEKİ HAREKATI DURDURUN" ÇAĞRISI
Türk askerinin operasyonları devam ederken PKK/YPG'nin en büyük destekçisi ABD yeni bir açıklama geldi.
AFP'nin haberine göre Pentagon; Türkiye'ye Suriye'deki harekatını durdurma çağrısında bulundu.
HAREKAT KAPSAMINDA 243 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Barış Pınarı Harekatının üçüncü gününde 246 terörist öldürüldü. Teröristler de bebekler dahil çok sayıda sivili öldürdü.
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