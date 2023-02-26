Pentjie Zulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pentjie Zulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pentjie Zulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pentjie Zulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pentjie Zulu 25 Mart 1990 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Pentjie Abel Zulu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pentjie Zulu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pentjie Zulu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Pentjie Zulu'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pentjie Zulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pentjie Zulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pentjie Zulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pentjie Zulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Blackburn Rovers FC

1 Temmuz 2013 yılında Jomo Cosmos

1 Temmuz 2016 yılında Bidvest Wits FC

31 Ocak 2017 yılında Chippa United

7 Ağustos 2017 yılında Mthatha Bucks

1 Ocak 2018 yılında Highlands Park

11 Temmuz 2018 yılında Black Leopards

6 Nisan 2021 yılında Sekhukhune

21 Ağustos 2021 yılında TTM FC

8 Mart 2022 yılında Swallows FC

Pentjie Zulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pentjie Zulu şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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