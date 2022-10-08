Penye Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Penye Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Penye Makinesi Operatörü ne iş yapar, Penye Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Penye Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Penye Makinesi Operatörü Tanımı;

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Penye Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Penye Makinesi Operatörü Maaşları

Penye Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Penye Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Penye Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.42

Meslek Adı :

Penye Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pamuk şeritleri esnetme, yumuşatma ve lap vatkasından cer şeridi elde edilmesi işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Penye Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) Makinelerinin kontrol ve temizliğini yapmak, b) Makinelerin bilgi kartlarını kontrol etmek,

c) Cer kovalarını şerit sevk sehpasına yerleştirmek,

d) Lap kovaryalarını lap kovarya yuvasına yedeği ile birlikte eli ile yerleştirmek,

e) Boş lap kovaryalarını sarım yuvasına elle takmak,

f) Şerit kopma ve sarmalarına müdahale etmek ve her iki makinenin taşım bandı ile çekim sistemini tabanca ve elle temizlemek,

g) Şeride uç vermek, kopan şeritleri bağlamak,

h) Lap vatkası uçlarını kovaryalara sardırmak,

i) Boş penyöz kovalarını makineye yerleştirmek,

j) Lap vatkasını işlenmek üzere silindirlere yerleştirmek,

k) Lap vatkasını tamburla tarak arasına aldırmak,

l) Tülbentten şerit çıkarılmasına nezaret etmek,

m) Şerit, tülbent ve lap vatkası kopuklarına müdahale etmek,

n) Dolan penyöz kovalarının tanımlı alanlara götürülmelerini sağlamak,

o) Penye üretim miktarını gösteren otomatik sayacı her yeni işlemde sıfırlamak,

p) Lap vatkasını tambur ile tarak arasına aldırmak ve tülbent olarak üretmek,

q) Pamuk şeritlerinden lap çıkaran lap makinesi ile lap vatkasından cer şeridi çıkaran penye makinesinin çalışmasına nezaret etmek,

r) Stopinç düğmesine basıp belli uzunluktaki tülbentten şerit çıkartmak,

s) Fotosel lambalarını takip ederek arızaları belirleyip gidermek,

t) Makine arızalarından giderilemeyenleri ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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