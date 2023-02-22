Pep Biel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pep Biel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pep Biel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pep Biel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pep Biel 5 Eylül 1996 tarihinde Sant Joan şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pep Biel Mas Jaume şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pep Biel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Pep Biel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pep Biel'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Pep Biel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pep_biel/

Pep Biel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pep Biel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pep Biel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pep Biel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rayo Juvenil A

25 Temmuz 2015 yılında CD Llosetense

1 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

17 Ağustos 2016 yılında AD Almudévar

30 Haziran 2017 yılında RCD Mallorca B

12 Temmuz 2017 yılında Dep. Aragón

1 Temmuz 2018 yılında Real Zaragoza

2 Ağustos 2019 yılında FC Kopenhag

1 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

Pep Biel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pep Biel şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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