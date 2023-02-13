Pep Chavarria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pep Chavarria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pep Chavarria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pep Chavarria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pep Chavarria 10 Nisan 1998 tarihinde Figueres şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Josep María Chavarría Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pep Chavarria Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Pep Chavarria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pep Chavarria'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Pep Chavarria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pepchavarria_/

Pep Chavarria Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pep Chavarria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pep Chavarria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pep Chavarria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında UE Figueres

9 Temmuz 2018 yılında UE Olot

19 Ağu 2020 yılında Real Zaragoza

31 Ağu 2022 yılında Rayo Vallecano

Pep Chavarria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pep Chavarria şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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