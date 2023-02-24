Pepe Dylan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepe Dylan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pepe Dylan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pepe Dylan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pepe Dylan 1 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pepe Dylan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pepe Dylan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pepe Dylan'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pepe Dylan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pepe Dylan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pepe Dylan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pepe Dylan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2021 yılında Levski Krumovgr

3 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

1 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Pepe Dylan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pepe Dylan şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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