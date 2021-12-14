Pepe ne demek, TDK'ya göre Pepe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pepe ne demek? Pepe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pepe kelimesi. Peki pepe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pepe nedir, pepe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEPE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pepe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pepe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve ancak birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen (kimse), pepeme

