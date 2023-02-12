Pepe Reina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepe Reina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pepe Reina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pepe Reina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pepe Reina 31 Ağu 1982 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel Reina Páez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pepe Reina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Pepe Reina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pepe Reina'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pepe Reina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PReina25

http://www.instagram.com/preinaofficial/

http://www.facebook.com/pages/Pepe-Reina-Official/129509713785828

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Pepe Reina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pepe Reina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pepe Reina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pepe Reina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1997 yılında Barça U16

1 Temmuz 1998 yılında Barça U19

1 Temmuz 1999 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2000 yılında Barcelona

1 Temmuz 2002 yılında Villarreal

4 Temmuz 2005 yılında Liverpool

29 Temmuz 2013 yılında Napoli

30 Haziran 2014 yılında Liverpool

8 Ağu 2014 yılında Bayern

1 Temmuz 2015 yılında Napoli

1 Temmuz 2018 yılında Milan

13 Ocak 2020 yılında Aston Villa

31 Temmuz 2020 yılında Milan

1 Eylül 2020 yılında Lazio

8 Temmuz 2022 yılında Villarreal

Pepe Reina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pepe Reina şuan Villarreal takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pepe Reina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

EF Madrid Oeste, FC Barcelona

İspanya takımında 23 numaralı formasıyla 17 Ağu 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

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