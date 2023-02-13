Pepelu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepelu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pepelu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pepelu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pepelu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepelu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pepelu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pepelu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pepelu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pepelu 11 Ağu 1998 tarihinde Dénia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Luis García Vayá şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pepelu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Pepelu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pepelu'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2032 tarihinde bitmektedir.

Pepelu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pepelug8/

Pepeluboyu ve yaşı kaç

Pepelu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pepelu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pepelu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pepelu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Levante UD Alty

1 Temmuz 2014 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Levante

15 Ağu 2017 yılında Hércules CF

30 Haziran 2018 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2019 yılında Levante

26 Temmuz 2019 yılında Tondela

27 Temmuz 2020 yılında Levante

8 Eylül 2020 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2021 yılında Levante

Pepelu kimdir

Pepelu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pepelu şuan Levante takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Pepelu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pepelu nereli

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