PepsiCo Türkiye İcra Kurulu’nda kadın üye oranı yüzde 58’i aştı

PepsiCo Türkiye'nin 12 kişiden oluşan İcra Kurulu'nda kadın üye oranı, yeni atamalarla yüzde 58'i aştı.

PepsiCo Türkiye'den yapılan açıklamada, "PepsiCo Türkiye, üst üste yurt dışına güçlü ve başarılı liderler ihraç ederken, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek adına yaptığı yatırımların meyvesini de toplamaya devam ediyor" denildi.

Açıklamaya göre, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Levent Yüksel, Avrupa Transformasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine atandı. Yerine, PepsiCo'nun kadın yöneticilerinden Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Yiyecek Kategorisi Genel Müdürü, Kıdemli Başkan Yardımcısı Ece Aksel, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Açıklamaya göre, Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Sektörü İcra Komitesindeki yeni görevinde dönüşüm ajandasına liderlik edecek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek organizasyonel yetkinlikler, teknolojik dönüşüm ve verimlilik gibi konulara odaklanacak.

PepsiCo Türkiye'nin yeni genel müdürü Ece Aksel ise son görevinde sorumlu olduğu Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Bölgesi Yiyecek kategorisini, yüksek performans ve kategori büyüme sonuçları ile yönetti.

Açıklamada, "Aksel, bu dönemde oluşturduğu güçlü ekip, organizasyon ve iş ajandası ile işlerin gelecekte de aynı başarıyla sürdürülebilmesini sağlayacak yapının oluşturulmasına liderlik etmiştir. Ece Aksel'in PepsiCo Türkiye ekibinin başına getirilmesiyle birlikte, 12 kişiden oluşan PepsiCo Türkiye İcra Kurulu'nda kadın üye sayısı 7'ye ulaştı. Böylece, PepsiCo Türkiye İcra Kurulu'ndaki kadın üye oranı yüzde 58'i aştı" denildi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA