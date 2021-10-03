Pepton ne demek, TDK'ya göre Pepton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pepton ne demek? Pepton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pepton kelimesi. Peki pepton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pepton nedir, pepton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEPTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pepton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pepton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pepton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vücutça özümlenebilecek duruma gelmiş proteinli besin

