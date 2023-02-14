Peque Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peque Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peque Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peque Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peque Fernandez 4 Ekim 2002 tarihinde L'Hospitalet de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerard Fernández Castellano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peque Fernandez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Peque Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peque Fernandez'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Peque Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peque Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peque Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peque Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cornellà Alty.

1 Temmuz 2018 yılında Cornellà U19

27 Ağu 2019 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

7 Temmuz 2022 yılında Racing

Peque Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peque Fernandez şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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