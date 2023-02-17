Per Kristian Bratveit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Per Kristian Bratveit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Per Kristian Bratveit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Per Kristian Bratveit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Per Kristian Bratveit 15 Şubat 1996 tarihinde Haugesund şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Per Kristian Worre Bråtveit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Per Kristian Bratveit Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Per Kristian Bratveit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Per Kristian Bratveit'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Per Kristian Bratveit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pekkoninho/

Per Kristian Bratveit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Per Kristian Bratveit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Per Kristian Bratveit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Per Kristian Bratveit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Haugesund Alt.

12 Haziran 2013 yılında Haugesund

12 Ocak 2019 yılında Djurgården

4 Ocak 2021 yılında FC Groningen

30 Haziran 2021 yılında Djurgården

1 Temmuz 2021 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2022 yılında Djurgården

1 Ağu 2022 yılında Vålerenga

25 Ağu 2022 yılında Aarhus GF

Per Kristian Bratveit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Per Kristian Bratveit şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Per Kristian Bratveit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Djerv 1919, FK Haugesund

Norveç takımında 13 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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