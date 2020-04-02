Pera Müzesi'nden "56. Kütüphane Haftası"na özel dijital yayınlar

İSTANBUL (AA) - Pera Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olduğu bu süreçte "56. Kütüphane Haftası"na özel hazırladığı dijital yayınları okurların beğenisine sunuyor.

Ev sahipliği yaptığı sergilerin kataloglarından bir seçkiyi "Dijital Yayınlar" başlığı ile web sitesinde ücretsiz olarak erişime sunan Pera Müzesi, sanat ve bilim arasındaki güçlü etkileşimi güncel yapıtlardan örneklerle aktarmayı amaçlıyor.

Müzenin dijital yayınları arasında, Osmanlı Dönemi'nden bugüne Türk resim sanatının farklı dönemlerini mercek altına alan sergilerden, Fransa, Gürcistan, Macaristan, Saraybosna, Ürdün gibi farklı coğrafyaların öncü sanatçılarına ve genç temsilcilerine odaklanan çeşitli konularda kitaplar yer alıyor.



Dijital kütüphanenin dikkati çekici yayınlarından biri de çağdaş sanat ve nörobilime odaklanan "Temelde İnsan" adlı sergi kataloğu olarak öne çıkıyor. Katalog metinlerin yanı sıra robotbilim, 3D tarama, photoshop, hızlı prototipleme, mikroskopla inceleme, bilgisayar görüntüsü gibi yeni teknolojileri kullanan sanatçıların yapıtlarını da bir araya getiriyor.











Kaynak: AA