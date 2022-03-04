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Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim? Atatürk detayı ne?

Netflix'in yeni dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ve oyuncu kadrosu bakımında oldukça merak edilen bir yapım oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim? Atatürk detayı ne? sorularının yanıtına yer verdik...

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim? Atatürk detayı ne?

3 Mart 2022 tarihi itibarıyla Netflix'te izleyicilerin erişimine açılan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla  sosyal medyanın gündemine oturdu. Senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim? Atatürk detayı ne? sorularının yanıtı...

PERE PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Pera Palas Oteli'nin tarihini araştırmakla görevlendirilen gazeteci Esra, gizemli bir şekilde 1919 yılına gider ve tesadüfen korkunç bir plandan haberdar olur. Peride'nin yerine geçen Esra, onun amacını gerçekleştirerek tarihin akışını düzeltmek için işe koyulur. Bu arada peşindeki Halit'i savuşturmanın bir yolunu bulmalıdır. Peride'nin günlüğünde yazanları Esra'ya anlatan Ahmet, otelin sırlarını öğrenmek için Dimitri'yi bulmalıdır. Fahrettin ise George'un hain planlarını Esra'ya açıklar.

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim?

Dimitri, Ahmet'i tuzağa düşürür. Esra suikast planını öğrenebilmek için bir dümen çevirir ve Mustafa Kemal'i uyarır. Fakat George, Esra'yı canevinden vurur. Ahmet, Dimitri'nin gizli hazinesini ele geçirir. George baskıyı arttırırken Esra, Halit'i gizlice izler ve onun gerçek yüzünü görür. Ahmet geçidin tehlikelerini öğrenir. Halit yaşam mücadelesi verirken Ahmet'in varlığı da tehlikeye girer. Her ikisini de kurtarabilmek için zamanda seyahat eden Esra tanıdık simalarla karşılaşır. 

Esra, Dimitri'nin iddiası konusunda Halit'le yüzleşir. Bulunan bir delil sayesinde Peride'nin gerçek katilinin kim olduğu anlaşılır. George, Halit'e tezgâh kurar. Sonya geçmişi değiştirmenin yolunu bulur. Esra, George'a tuzak kurar ve Reşat'tan yardım ister. Önemli bir görevi yerine getiren Esra tüm sevdikleriyle vedalaşır.

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim?

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİM?

Hazal Kaya - Esra

Tansu Biçer

Selahattin Paşalı - Halit

Engin Hepileri

Hakan Dinçkol

Yasemin Szawlowski - Sonia

James Chalmers - George

Ahmet Varlı

Nergis Öztürk

Murat Kılıç

Ergun Metin

Clare Louise Frost - Agatha Christie

Jordan J Gallagher - Lover

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim?

ATATÜRK DETAYI NE?

Dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı Esra karakteri 1919 yılına gerçekleştirdiği zaman yolculuğunda Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen bir komployu önlemeye çalışıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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