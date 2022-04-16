Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) görev tanımı nedir, Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) ne iş yapar, Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) Tanımı;

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Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) Maaşları

Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.62

Meslek Adı :

Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Perakende satış elemanı, perakende mal satışı yapan ticarethanelerde müşteriye malı tanıtan ve satmaya çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış için gelen malların cins, kalite ve fiyatlarına göre ayırımını yapmak, kontrol etmek, defolu veya kullanılmaz durumdaki malları ayırmak, ve ilgili bölüme teslim etmek,

b) Mal giriş kayıtlarını tutmak,

c) Satışa sunulacak malları zimmetle teslim almak,

d) Verilen talimata göre fiş veya etiketlenmesini yapmak, müşteri beğenisine uygun şekilde vitrin, raf, ve diğer teşhir yerlerine yerleştirmek, düzenlenmesini yapmak,

e) Gelen müşterileri karşılamak, isteklerini sormak, isteğe uygun malı müşteriye göstermek, fiyat, cins ve kalite konusunda açıklamalarda bulunmak, malın özelliklerini tanıtmak,

f) Alım konusunda müşteriye psikolojik olarak etkilemeye çalışmak,

g) Satışı yapılan malın özelliğine göre tartmak, saymak, ölçmek, biçmek, kesmek ve satış fişini düzenlemek,

h) Ambalajlamasını yapmak, veya ambalajlama servisine peşin veya kredili satış fişi ile göndermek, fişe göre fatura düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak,

i) Satılan malların dökümünü yapmak, biten ve sürümü yüksek olan malları ilgililere bildirmek,

j) Günlük satış bedellerini hesaplamak ve satış fişlerini mal çıkış defterine kaydetmek, mutabakat tutanağı ile karşılaştırmak, muhasebeye bildirmek, stokları kontrol etmek, bir sonraki satış günü için tahminde bulunmak, müşterilerin malla ilgili şikayetlerini tespit etmek, durumu ilgililere bildirmek, çalıştığı bölümün bakım ve temizliğini yapmak,

k) Ödemeleri kabul edebilir. Yeni malı satmak için eski malın hasar tespitini yaparak satın alabilir. Yerine yeni mal satabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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