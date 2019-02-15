Perakende satış hacmi Aralık’ta azaldı

Perakende satış hacmi 2018 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9,5 azaldı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azaldı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 arttı.

Kaynak: İHA