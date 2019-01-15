Perakende satış hacmi Kasım’da azaldı

Perakende satış hacmi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4 arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,7 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 azaldı.

Kaynak: İHA