Perçem Anlamı Nedir? Perçem ile Kahkül Arasındaki Fark Nedir?

Perçem ile kahkül arasındaki fark nedir? Perçem, düz, kıvrık veya dalgalı saçlarda olabilir ve genellikle daha uzun bir bölümü kapsar. Perçem, farklı uzunluklarda kesilebilir ve yanlara doğru taranabilir. Kahkül, saçın alın üzerinde daha kısa bir bölümünü ifade eder. Kahkül, daha kısa ve daha hafif bir görünüm sağlamak için alın çizgisinin hemen üzerinde kesilir. Kahkül, genellikle yanlara doğru taranır ve saçın geri kalanından ayrı bir bölüm oluşturur. Kahkül, daha hafif bir görünüm elde etmek veya yüz hatlarını dengelemek için tercih edilebilir.

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Perçem ile Kahkül Arasındaki Fark Nedir?

Perçem genellikle alın çizgisinin üstünde düzgün kesilmiş bir saç bölümüdür ve daha uzun bir bölümü kapsayabilir. Kahkül ise alın üzerinde daha kısa ve hafif bir bölümü ifade eder ve yanlara doğru taranır. İkisi de farklı saç stilleri ve tercihlere bağlı olarak kullanılabilir.

Perçem, yüz hatlarını çerçeveleyerek daha yumuşak ve kadınsı bir görünüm sağlar. Uzun perçemler, yüz şeklini dengelemek için kullanılabilir ve bazı kişilere daha uzun bir yüz görünümü kazandırabilir. Perçemler, yüz şekline, saç tipine ve stil tercihlerine göre farklı uzunluklarda ve kalınlıklarda kesilebilir.

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Örneğin, katmanlı bir perçem daha hacimli bir görünüm sağlayabilirken, düz bir perçem daha düzgün ve sade bir görünüm oluşturabilir. Kahkül, alın çizgisinin üzerinde daha kısa bir bölüm olduğu için daha cesur ve dikkat çekici bir görünüm sağlar. Kahkül, yüz hatlarını vurgulayabilir ve bazı kişilere daha genç bir görünüm katabilir. Hemen her yaş saç modeline perçem ya da kahkül uygulaması yapılmaktadır. Stilinize ve yüz şeklinize göre tercihte bulunabilirsiniz.

Perçem Nasıl Kesilir?

İlk olarak saçların temiz ve yıkanmış olması gerekir. Fakat unutulmaması gereken önemli detayların başında, kesim yapılırken saçların kuru olması kuralıdır. Islak saçta kesim işlemi yapmak, boyu ayarlamak adına yanıltıcı olabilir.

Perçemi burun hizası, sağ ve sol olmak üzere üç bölüme ayırın.

Kesime ilk olarak orta kısımdan başlayın. Tarağınızı kullanarak saçları düz bir şekilde yatırın ve parmaklarınızla kesmek istediğiniz uzunluğu belirleyin.

Uzunluğa karar verdikten sonra makas ile belirlediğiniz yerden, biraz da düzeltme payı bırakacak şekilde kesimi gerçekleştirin.

Sağ ve sol bölümleri de orta kısımdaki saç uzunluğu oranını göz önünde bulundurarak aynı teknikle kesmeye özen gösterin.

Kesimin düz bir şerit gibi değil de daha doğal görünmesini isterseniz, makasınızın ucuyla kâkül ya da perçem uçlarına farklı açılardan ufak kesme darbeleri atabilirsiniz.

Son bir tavsiye; eğer makasınızı dik tutarak kesim yaparsanız perçeminizi kolaylıkla inceltebilirsiniz.

Perçem Nasıl Şekillendirilir?

Perçem saç kesimine pratik bir uygulama ile şekil vermek için saçların ıslak olması önemli detayların başında yer alır. Perçem ve kâküller çok hızlı kurur. Bu durum saça şekil vermenizi zorlaştırabilir. Bu nedenle ıslak saça, fön fırçası yardımı ile hemen şekil verebilirsiniz. Dilerseniz bombeli isterseniz de düz bir şeklide kurutma makinesi yardımı ile şekil verebilirsiniz. Sağ ya da sol tarafa doğru ayılarak kolaylıkla farklı bir stile de dönüştürebileceğiniz bir kesim modelidir. Perçem ve kâküller alın bölgesine yakın olduğu için, dış etkenlerden çabuk bozulabilir. Bu nedenle sabitleyici saç spreyleri kullanarak saç modelinizi daha uzun bir süre bozulmadan kullanabilirsiniz. Saç spreyini kâküllerin altından dip kısmına doğru ve spreyi yatay şekilde tutarak uygulayabilirsiniz.