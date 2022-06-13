Perçem isminin anlamı nedir, Perçem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Perçem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Perçem ismi ne demek, Perçem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Perçem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Perçem İsminin anlamı nedir? TDK Perçem anlamı:

Perçem ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.

Perçem İsmi Kuranda geçiyor mu?

Perçem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Perçem isminin kökeni:

Perçem ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 103 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Perçem isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Perçem isminin rengi:

Horozibiği

Perçem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Perçem isminin Harf Analizi Nedir ?

Perçem ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

P : Kendinden emin,

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Perçem isminin Numerolojisi Kaçtır?

Perçem ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P: 20

E: 6

R: 21

Ç: 4

E: 6

M: 16

= 73– Perçem İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Perçem isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Perçem ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Perçem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P: 7E: 5R: 9Ç: 3E: 5M: 4 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Perçem isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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