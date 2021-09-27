Perçin ne demek, TDK'ya göre Perçin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Perçin ne demek? Perçin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi perçin kelimesi. Peki perçin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre perçin nedir, perçin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Perçin kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Perçin kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PERÇİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Perçin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Perçin kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre perçin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki veya daha çok levhayı birbirine bağlamak için geçirilen çivinin, ezilerek baş durumuna getirilen ucu



PERÇİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- perçin tabancası

