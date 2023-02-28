Percy Tau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Percy Tau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Percy Tau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Percy Tau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Percy Tau 13 Mayıs 1994 tarihinde Witbank, Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Percy Muzi Tau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Percy Tau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Percy Tau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Percy Tau'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Percy Tau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/percytau22/

Percy Tau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Percy Tau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Percy Tau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Percy Tau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2014 yılında Sundowns

28 Ocak 2016 yılında Witbank Spurs

30 Haziran 2016 yılında Sundowns

20 Temmuz 2018 yılında Brighton

15 Ağustos 2018 yılında Union SG

30 Haziran 2019 yılında Brighton

29 Temmuz 2019 yılında Club Brugge

30 Haziran 2020 yılında Brighton

5 Ağustos 2020 yılında RSC Anderlecht

7 Ocak 2021 yılında Brighton

26 Ağustos 2021 yılında El Ahly

Percy Tau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Percy Tau şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Percy Tau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 13 gol atmıştır.

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