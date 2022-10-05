Perdah Elemanı-Mobilya Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perdah Elemanı-Mobilya görev tanımı nedir, Perdah Elemanı-Mobilya ne iş yapar, Perdah Elemanı-Mobilya olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perdah Elemanı-Mobilya mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perdah Elemanı-Mobilya Tanımı;

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Perdah Elemanı-Mobilya Maaşı Ne Kadar? 2022 Perdah Elemanı-Mobilya Maaşları

Perdah Elemanı-Mobilya maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Perdah Elemanı-Mobilya maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perdah Elemanı-Mobilya iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.38

Meslek Adı :

Perdah Elemanı-Mobilya

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş güvenliği önlemlerini alan el ve makinelerle mobilya parçalarını rendeleyen, sistireleyen, zımparalayan, temizleyen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Perdah Elemanı-Mobilya işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek parçalar için kullanacağı ekipmanları hazırlamak,

b) Elde ve Makinede rendeleme yapmak

c) Elde ve Makinede kesme yapmak

d) Elde ve Makinede delik delmek

e) Elde ve Makinede yüzey ve kenar şekillendirmek

f) Elde ve Makinede birleştirme ve perdah yapmak

g) Kullanılan ekipmanların temizlik ve bakımını yapmak,

h) Mesleği ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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