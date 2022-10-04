Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya görev tanımı nedir, Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya ne iş yapar, Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya Tanımı;

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Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya Maaşı Ne Kadar? 2022 Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya Maaşları

Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.18

Meslek Adı :

Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya imalatında kullanılacak olan ağaç parçaların yüzlerini elle zımparalayarak düzelten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perdah İşçisi (Elle) (Mobilya) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek parçaları kısmına getirerek; kullanacağı el aletlerini seçmek,

b) Skerpela veya rende kullanarak parçaların yüzlerindeki çıkıntıları düzeltmek,

c) Seyyar zımpara makinesini çalıştırıp zımpara taşını parçalar üzerinde gezdirerek düzelen yerleri zımparalamak,

d) Zımparalama anında kalkan kaplamaları yeniden tutkallayarak yapıştırmak,

e) İş bitiminde kullandığı aletleri temizlemek, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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