Perdahçı-Optik Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perdahçı-Optik Cam görev tanımı nedir, Perdahçı-Optik Cam ne iş yapar, Perdahçı-Optik Cam olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perdahçı-Optik Cam mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perdahçı-Optik Cam Tanımı;

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Perdahçı-Optik Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 Perdahçı-Optik Cam Maaşları

Perdahçı-Optik Cam maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Perdahçı-Optik Cam maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perdahçı-Optik Cam iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.18

Meslek Adı :

Perdahçı-Optik Cam

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Teleskop, tüfek, nişangah dürbünü, fotoğraf makinesi ve mikroskop gibi hassas optik aletler de kullanılacak mercek, prizma ve diğer optik elemanları pek hassas toleransına kadar makineyle perdahlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perdahcı (Optik Cam) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Optik elemanları makinenin dönen miline bağlamak,

b) Osilasyon bıçağını tutucu parçaya gereğine göre tespit etmek,

c) Perdahlama bıçağı üzerine kırmızı zımpara macunu sürerek makinenin kontrol kollarını oynatıp elemanı perdah bıçağına değdirmek,

d) Makineyi çalıştırıp fazla ısınma veya çizilme gibi hallerin bulunmamasına dikkat etmek,

e) Elemana doğru bir şekil vermek üzere bıçak bağlama ayağının hareket mesafesini ayarlamak,

f) Özel bir kontrol aleti yardımıyla elemanlar içinden geçen ışınların tesirini izleyerek elemanın şeklini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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