Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) görev tanımı nedir, Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) ne iş yapar, Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) Tanımı;

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Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) Maaşları

Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.53

Meslek Adı :

Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karo, suni mermer ve benzeri inşaat elemanlarının yüzeyini perdahlayan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Perdahlanacak elemanı makineye yerleştirmek,

b) Perdah taşını makineye takıp ve makinede gerekli ayarları yapmak,

c) Makineyi çalıştırıp su vanasını açmak,

d) Silme taşını elemana temas ettirerek elemanın istenilen şekilde perdahlanmasını sağlamak,

e) Perdahlanan elemanın cinsine göre ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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