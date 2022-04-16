Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı görev tanımı nedir, Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı ne iş yapar, Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı Tanımı;

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Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı Maaşları

Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.55

Meslek Adı :

Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Perde, mefruşat ve çeyiz eşyaları satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımlarını yapan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perde ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılacak perde ve mefruşat eşyalarının özellikleri, kullanımları, temizlenmeleri gibi konularda bilgiler edinmek,

b) Satışı yapılmak üzere gelen perde ve mefruşat eşyalarını teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak, fazlasını depoya kaldırmak,

c) Satışa sunulacak perde ve mefruşat eşyalarını tasnif etmek, fiyatlarını ve özelliklerini gösterir etiketler asmak, raflara ve perdeleri müşterilerin göreceği yerlere dekorasyonunu yaparak asmak, vitrin düzenlemesi yapmak,

d) Müşterilere karşılamak, ihtiyacına göre uygun, almak istediği perde ve mefruşat eşya çeşitlerini göstermek, bu ürünler hakkında bilgiler vermek, ihtiyacına uygun alternatif ürünler sunmak,

e) Müşterinin, perde ve mefruşat eşya çeşitlerinden seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak,

f) Müşterinin almaya karar verdiği perde ve mefruşat eşyalarını, istenilen ölçülerde kesmek, paketlemek ve müşteriye teslim etmek,

g) Satışı yapılan perde ve mefruşat eşyalarının, yerlerine asma şekilleri, dekorasyonun yapılması, kullanımları, temizlemeleri, varsa garanti kapsamı gibi konularda müşterilere bilgiler vermek,

h) Satışı yapılan perde ve mefruşat eşyalarının stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek veya verilmesini sağlamak,

i) Müşterilerin satın aldıkları perde ve mefruşat eşyaları ile ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

j) Üretim hatasından veya garanti kapsamından dolayı, iade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

k) Üretim hatası olan perde ve mefruşat eşyalarını ayırarak satışının yapılmasını engellemek, hatalı olduğu için iadesi gelen ürünlerle beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

l) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

m) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

n) Meslek alanı ile ilgili eğitimlere katılmak, gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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