Perdeci-İşletme Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perdeci-İşletme Sahibi görev tanımı nedir, Perdeci-İşletme Sahibi ne iş yapar, Perdeci-İşletme Sahibi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perdeci-İşletme Sahibi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perdeci-İşletme Sahibi Tanımı;

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Perdeci-İşletme Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 Perdeci-İşletme Sahibi Maaşları

Perdeci-İşletme Sahibi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Perdeci-İşletme Sahibi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perdeci-İşletme Sahibi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.14

Meslek Adı :

Perdeci-İşletme Sahibi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek

Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Perde satışı yapılan kendine ait işyerinde, satışı yapılacak perde çeşitlerini temin edilmesi, satışa hazırlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirmesini sağlayan, maiyetinde çalışanları sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perdeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toptancı ve imalatçı firmalardan en uygun şartlarda mal temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

b) Satışa sunulacak perde ve mefruşat eşyalarını tasnif edilmesini, raflara ve müşterilerin göreceği yerlere yerleştirilmesini, perdelerin asılarak dekorasyonunun ve vitrin düzenlemesi yapılmasını sağlamak,

c) Satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını, indirim ve kampanyaları belirlemek,

d) Müşterilere, perdelerin özellikleri, kullanımları, yıkanmaları gibi konularda bilgiler vermek,

e) Müşterilere, perde fiyatları hakkında bilgi vermek, satın almalarında karar vermelerine yardımcı olmak,

f) Gerektiğinde müşterilerden ev ölçülerine göre perde siparişi almak,

g) Gerektiğinde müşterilerin evlerine eleman göndererek dikilecek perde ölçülerinin alınmasını sağlamak,

h) Sipariş alınan perdelerin istenilen ölçü ve özelliklerde dikilerek hazırlanmasını ve müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

i) Gerektiğinde müşterilerin satın almaya karar verdiği perdeleri paketlemek ve müşterilere teslim etmek,

j) Gerektiğinde satışı yapılan ürünün ücretini tahsil etmek, fatura ya da yazar kasa fişini düzenleyerek müşteriye vermek,

k) Perde ve kumaş stoklarını kontrol etmek, biten ve azalan perde çeşitlerini temin etmek,

l) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak,

m) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

n) Gerektiğinde makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

o) Çalıştırdığı personel varsa bunları sevk ve idare etmek,

p) İşyerinin, temizlik ve sağlık kurallarına göre temizliğini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

q) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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