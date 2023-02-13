Pere Milla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pere Milla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pere Milla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pere Milla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pere Milla 23 Eylül 1992 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pere Milla Peña şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pere Milla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EGGO Asesores Deportivos yapmaktadır. Pere Milla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pere Milla'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pere Milla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/peremilla7/

Pere Milla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pere Milla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pere Milla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pere Milla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lleida Esportiu

1 Temmuz 2014 yılında Getafe CF B

20 Temmuz 2015 yılında UD Logroñés

1 Temmuz 2016 yılında Eibar

2 Ağu 2016 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2017 yılında Eibar

6 Temmuz 2017 yılında CD Numancia

30 Haziran 2018 yılında Eibar

1 Temmuz 2019 yılında Elche CF

Pere Milla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pere Milla şuan Elche CF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.